В центре Петербурга перекроют движение из-за установки фан-зоны Евро-2020

Некоторые ограничения будут действовать до 21 июля.

В пресс-службе комитета по транспорту рассказали об ограничениях в движении в связи с размещением Зоны болельщиков Евро-2020.

С 00:00 2-го июля до 24:00 11-го июля движение будет прекращено по:

четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, четной стороне набережной реки Мойки от Певческого моста до Конюшенного переулка, Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Конюшенной площади

нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Чебоксарского до Конюшенной площади, нечетной стороне набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки, нечетной стороне Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Конюшенной площади, а также по Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному переулку, Шведскому переулку, Большому Конюшенному мосту, Дворцовой площади. Нельзя будет проехать по Певческому мосту, Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки, проезду вдоль Марсова поля.

Это лишь часть из вводимых ограничений. Некоторые из них будут действовать до 21 июля. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Напомним, что 2 июля Петербург примет матч 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Фото: Piter.TV