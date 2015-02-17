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Автобус № 153 будет ездить по новому маршруту с 28 ноября
Сегодня, 16:33
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Автобус № 153 будет ездить по новому маршруту с 28 ноября

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Решение было принято по просьбам горожан.

Автобус № 153 в конце осени начнет ездить по новому маршруту. С 28 ноября при движении от конечной остановки "Хасанская улица" он будет следовать по Хасанской и Белорусской улицам, а затем поворачивать на проспект Наставников, затем снова возвращаться на Хасанскую и затем курсировать по действующей трассе. 

Как сообщили в  пресс-службе правительства города, сотрудники комитета по транспорту приняли такое решение из-за обращений петербуржцев, которые просили подкорректировать маршрут.

Ранее на Piter.tv: первые 5 автобусов большого класса вышли на улицы Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: автобус 153, дороги, комитет по транспорту, маршруты автобусов, транспорт петербурга, хасанская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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