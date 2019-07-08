С 1 сентября в Петербурге внесены изменения в 7 автобусных маршрутов

Изменения касаются маршрутов №2, 29, 74, 211 и 211Э, 249, 299.

С четверга, 1 сентября, в Северной столице частично изменились маршруты семи автобусов. Об этом сообщила пресс-служба комтранса города.

В частности, маршрут №2 теперь продлён от Театральной площади до станции метро "Адмиралтейская", а автобус №29 наоборот курсирует по более короткому пути, от автостанции "Крестовский остров" до набережной Гребного канала. Однако на маршруте добавили количество транспортных единиц – в период с 7:00 до 21:00 они будут курсировать каждые 30-35 минут.

Кроме того, 74-ый автобус поменял направление движения у Смольного. Частично трассы сменились и у маршрутов № 211 и 211Э у станции метрополитена "Черная речка". Наконец, автобус №249 доезжает до улицы Кораблестроителей, а №299-й – до СНТ "Павловское-2".



Новая схема движения опубликована на сайте комитета по транспорту.

Ранее мы сообщили о том, что ещё 216 автобусов поступят в Петербург до конца 2022 года.

Фото: Piter.TV