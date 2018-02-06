Ещё 216 автобусов поступят в Петербург до конца 2022 года

Кроме того, к сентябрю на дороги города выйдут 60 новых единиц общественного транспорта большого и среднего класса.

До конца 2022 года в Северную столицу поступят ещё 216 автобусов. Как сообщила пресс-служба Смольного, контракт с поставщиком традиционно заключил ГУП "Пассажиравтотранс".

Благодаря поступлению, планируется обновить 10% существующего автобусного парка.

Кроме того, в городе продолжается реализация обновлённой модели транспортного обслуживания. В её рамках уже было закуплено 60 автобусов, 32 из которых относятся к моделям большого класса, а ещё 28 – к моделям среднего класса. Все они начнут курсировать по Северной столице в сентябре.

Ранее мы сообщили о том, что новые лазурные автобусы вышли на маршрут №295.

ФОто: Администрация Санкт-Петербурга