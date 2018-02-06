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Ещё 216 автобусов поступят в Петербург до конца 2022 года
Сегодня, 13:46
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Ещё 216 автобусов поступят в Петербург до конца 2022 года

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Кроме того, к сентябрю на дороги города выйдут 60 новых единиц общественного транспорта большого и среднего класса.

До конца 2022 года в Северную столицу поступят ещё 216 автобусов. Как сообщила пресс-служба Смольного, контракт с поставщиком традиционно заключил ГУП "Пассажиравтотранс". 

Благодаря поступлению, планируется обновить 10% существующего автобусного парка.

Кроме того,  в городе продолжается реализация обновлённой модели транспортного обслуживания. В её рамках уже было закуплено 60 автобусов, 32 из которых относятся к моделям большого класса, а ещё 28 –  к моделям среднего класса. Все они начнут курсировать по Северной столице в сентябре. 

Ранее мы сообщили о том, что новые лазурные автобусы вышли на маршрут №295.

ФОто: Администрация Санкт-Петербурга

Теги: автобусы, комтранс спб, общественный транспорт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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