14 новых автобусов ходят от Ладожского вокзала до Суздальского проспекта.

Новые лазурные автобусы вышли на маршрут №295 перевозчика "ВЕСТ-СЕРВИС", 14 новых автобусов большого класса марки VOLGABUS курсируют по маршруту от Ладожского вокзала до Суздальского проспекта и проезжают мимо станций метро "Новочеркасская", "Академическая" и "Граджанский проспект". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.



Интервал движения составляет 10-15 минут в будни и 14-18 минут – в выходные дни. Новые автобусы работают на экологически чистом природном газе. Они оборудованы системами бесконтактной оплаты проезда и климатического контроля, USB-зарядками, пандусами и широкими входными дверями для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми.

Ранее стало известно, что в трех районах Петербурга появились новые автобусные маршруты.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха