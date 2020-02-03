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Новые лазурные автобусы вышли на маршрут №295
Сегодня, 12:08
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Новые лазурные автобусы вышли на маршрут №295

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14 новых автобусов ходят от Ладожского вокзала до Суздальского проспекта.

Новые лазурные автобусы вышли на маршрут №295 перевозчика "ВЕСТ-СЕРВИС", 14 новых автобусов большого класса марки VOLGABUS курсируют по маршруту от Ладожского вокзала до Суздальского проспекта и проезжают мимо станций метро "Новочеркасская", "Академическая" и "Граджанский проспект". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.
 
Интервал движения составляет 10-15 минут в будни и 14-18 минут – в выходные дни. Новые автобусы работают на экологически чистом природном газе. Они оборудованы системами бесконтактной оплаты проезда и климатического контроля, USB-зарядками, пандусами и широкими входными дверями для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми.

Ранее стало известно, что в трех районах Петербурга появились новые автобусные маршруты.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: автобусы, комтранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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