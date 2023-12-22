Швейцария заявила, что хочет участия России в мирных переговорах по Украине

Целью швейцарской мирной инициативы по украинскому кризиса является включение России Москвы в переговорный процесс с украинскими властями. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала SRF сделал министр по иностранным делам в Швейцарии Иньяцио Кассис.

Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась.

Иньяцио Кассис, глава МИД Швейцарии