Целью швейцарской мирной инициативы по украинскому кризиса является включение России Москвы в переговорный процесс с украинскими властями. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала SRF сделал министр по иностранным делам в Швейцарии Иньяцио Кассис.
Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась.
Иньяцио Кассис, глава МИД Швейцарии
Ранее швейцарский президент Виола Амхерд уведомила общественность, что лидер киевского режима Владимир Зеленский попросил власти европейской страны организовать мирный саммит по вопросу украинского урегулирования.
Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по Украине.
Фото и видео: www.srf.ch
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