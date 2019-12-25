Швейцария ввела санкции против России за строительство Крымского моста

В черный список внесена также компания "Ленпромтранспроект".

Швейцария ввела санкции против России за строительство железнодорожной части Крымского моста. Под ограничения попали два гражданина и четыре компании. Документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны.

Известно, что новые меры - модификация постановления правительства Швейцарии, принятого 2 апреля 2014 года. Оно запрещает финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и Севастополю.

В список включены Леонид Рыженькин, замдиректора компании "Стройгазмонтаж", руководивший проектом строительства, и генеральный директор АО ТК "Гранд сервис экспресс" (ТК "ГСЭ") Александр Ганов. В черный список внесены также компания "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Ранее мы писали, что Евросоз утвердил санкции в отношении шести россиян из-за ситуации с Навальным. Это директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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