Шведский министр признала непонимание ЕС эффекта от антироссийских санкций

Элизабет Свантессон рассказала о том, что не знает, как именно санкции давят на экономику России.

Шведский министр по финансам Элизабет Свантессон признала непонимание Евросоюзом эффекта от введенных Западом антироссийских санкций. Слова иностранной чиновницы приводят представители издания Rutplay. Специалист объяснила прессе, что страны ЕС точно не знают о том, какое именно давление и влияние ограничения и запреты оказывают на экономическую систему РФ.

Я думаю, мы должны быть честными. Конечно, санкции имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно. Элизабет Свантессон, глава Минфина Швеции

Напомним, что Международный валютный фонд недавно презентовал экономический прогноз. Документ, подготовленный аналитиками, показывает довольно скромное падение российского ВВП в 2022-м, а также небольшой рост показателей в текущем году.

В Швеции заявили, что могут столкнуться с дефицитом электроэнергии с 2027 года.

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