Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах

Журналистка отметила, что у российских школьников чересчур много домашних заданий, которые с детьми потом должны делать родители.

Журналистка Анна-Лена Лаурен, которая не так давно переехала из Швеции в Санкт-Петербург, в очередной статье раскритиковала нагрузки, которым подвергаются российские школьники. Статья опубликована в издании Hufvudstadsbladet.

Журналистка отметила, что у российских школьников чересчур много домашних заданий, которые с детьми потом должны делать родители. Осенью дети должны делать фигурки из природных материалов. А в итоге поделки делают пожилые женщины и продают их "измотанным" родителям учеников. По мнению шведской журналистки, российские школы сваливают на семьи "огромную ношу".

В Швеции же учеба является добровольным процессом, в России система добивается полного контроля над детьми. В результате дети, по ее словам, боятся совершить ошибку, хотя это "основополагающий элемент обучения".

Ранее шведская журналистка пожаловалась на атакующих ее в Петербурге комаров.

Фото: pixabay