Шведская журналистка пожаловалась на атакующих ее в Петербурге комаров

Она была удивлена, что комары здесь летают и в сентябре.

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен, переехавшая в Петербург, в своей статье для газеты Dagens Nyheter пожаловалась на комаров, которые нападают на нее даже в сентябре.

В своей статье журналистка написала, что Петербург славится "своим отвратительнейшим сырым климатом". И раньше она сама думала, что это преувеличение, но потом Лаурен узнала о комарах.

Анна-Лена Лаурен сняла квартиру на Петроградском острове и уже в первый вечер сквозь сон услышала комариный писк, чем удивилась. На следующий вечер насекомые снова атаковали. Ей посоветовали накапать в сливные трубы растительное масло, через несколько недель комары пропали.

В марте шведская журналистка призналась в любви к Петербургу.

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