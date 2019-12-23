Шведская журналистка призналась в любви к Петербургу

Журналистка отметила, что город "задирает нос" перед столицей, несмотря на то, что уступает ей в размерах.

Журналистка шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась в любви к Петербургу и перечислила его отличия от Москвы. Об этом сообщило "ИноСМИ".

По мнению Лаурен, Петербург выглядит строго и гордо, в отличие от суетливой Москвы. Эту черту журналистка отметила даже в метро. В Москве все куда-то бегут и торопятся, не обращая внимания на призывы. В Петербурге жители не спешат и откликаются на настойчивый голос работников метрополитена.

Шведская журналистка, с ностальгией вспоминая об уже закрывшихся мрачных барах города на Неве, все равно заявляет, что любить Петербург она меньше не стала. К визитным карточкам Анна-Лена Лаурен также отнесла здания в стиле классицизма, загадочные внутренние дворы, узкие улочки, мосты и каналы.

Подводя итог, журналистка отметила, что город "задирает нос" перед столицей, несмотря на то, что уступает ей в размерах.

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