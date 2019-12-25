Шведская Eskaro продала завод красок в Петербурге

Предприятие работает в городе на Неве с 2007 года.

Компания Eskaro (Швеция) продала свою долю одноимённого завода по производству красок в Северной столице. Российский актив "Эскаро" принадлежит бизнесмену Александру Подсекину. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Предприятие работает в городе на Неве с 2007 года. Изначально его мощность оценивалась в 30 тыс. т продукции в год, а затем была увеличена до 50 тыс. т в год. На заводе производятся лакокрасочные материалы: краски, шпатлёвки, грунты, клей и штукатурка.

Точная сумма сделки по продаже предприятия неизвестна. Однако аналитики отмечают, что продажа лакокрасочного завода стала не первой в Петербурге. До этого российская "Инваста Капитал" получила завод Teknos.

Добавим, что в 2022 году в рамках санкций ЕС начал действовать запрет на поставки всех видов лакокрасочных материалов в РФ. Тогда доля импорта данной продукции составляла около 17,5%.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)