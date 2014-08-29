Застройщик "ПИК" приобрёл 3,8 га территорий в районе Гавани

Переход земель в зону жилой застройки был согласован с городским правительством ещё в конце лета.

Группа компаний "ПИК" заключила сделку по покупке территории площадью 3,8 га на Шкиперском протоке. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на свой источник.

Сейчас на территории размещены промышленные и офисные площади, их занимают арендаторы. Переход земель в зону жилой застройки был согласован с городским правительством ещё в конце лета.

Сумма сделки не разглашается, однако, по прогнозам аналитиков, она может составить около 3,7 млрд рублей. Площадь позволят разместить 50-60 тыс. кв. м жилья бизнес-класса. В проект нужно будет вложить ещё около 6-7 млрд рублей инвестиций.

Ранее эксперт рассказал, как получить компенсацию от застройщика в случае проблем с отделкой.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)