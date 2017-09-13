Эксперт рассказал, как получить компенсацию от застройщика в случае проблем с отделкой

Экспертиза необходима в любом случае, даже при привлечении юристов.

Часто у покупателей жилья в новостройках возникают претензии к отделке. Ряд дефектов может стать заметен после того, как акт приёма-передачи уже подписан. О том, как добиться компенсации о застройщика в этой и других ситуациях рассказал специалист экспертной компании Павел Киреев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Первыми в глаза покупателю бросаются такие недостатки отделки, как повреждённые стеклопакеты, трещины на стенах, протечка канализации. Однако, как отмечает Киреев, не так просто на первый взгляд обнаружить отслоение штукатурного слоя от основания, неровности стен и полов, пустоты под плиткой и плохая работа вентиляции. В этом случае нужно пригласить эксперта и занести все недочёты в специальный составляемый застройщиком акт несоответствия качества объекта строительства. На исправление организации дают 60 дней.

По словам одного из петербуржцев, у него обвалилась плитка в ванной спустя два года после покупки квартиры. Вскоре стали протекать окна и балкон. Ремонт самостоятельно мужчина делать не стал, так как по закону гарантийные обязательства действуют пять лет с момента передачи новой квартиры, и два года в случае приобретения у непосредственного собственника.

В течение этого времени любые недостатки, которые возникли, могут и должны быть устранены. Один из вариантов – компенсировать стоимость их устранения. Владимир Малыхин, адвокат

Экспертиза необходима в любом случае, даже при привлечении юристов. Для начала собственник должен подготовить претензию с фото и видео доказательствами и направить всю документацию офис застройщику заказным письмом с уведомлением, либо принести всёлично. В последнем случае второй подписанный экземпляр претензии должен оставаться на руках у заявителя. Форма и примеры заполнения доступны в Сети. Застройщик должен рассмотреть претензию за 30 календарных дней. В случае оставления её бе ответа, надо обращаться в суд.

Ранее мы сообщили о том, что учителя и продавцы отдают 50% зарплаты за съём "однушки" в Петербурге.

Фото: Piter.TV