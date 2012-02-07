  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Учителя и продавцы отдают 50% зарплаты за съём "однушки" в Петербурге
Сегодня, 15:27
229
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Учителя и продавцы отдают 50% зарплаты за съём "однушки" в Петербурге

0 0

В среднем аренда однокомнатной квартиры в городе на Неве стоит 33 тыс. рублей в месяц.

Больше всего средств из своей зарплаты на съём однокомнатной квартиры в Петербурге тратят учителя, продавцы-консультанты, бухгалтеры и юристы. Как пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Авито Недвижимость", представители всех этих профессий отдают арендаторам жилья более 50% заработка.

В среднем аренда "однушки" в городе на Неве стоит 33 тыс. рублей в месяц. Большинству учителей приходится платить за съём такого жилья 73% от зарплаты. В непростой ситуации также находятся  курьеры, сварщики, агенты по недвижимости и дальнобойщики.

В целом по РФ среднюю аренду однокомнатной квартиры оценивают в 23 тыс. рублей в месяц. В столице этот показатель составляет 50 тыс. рублей в месяц. Самые бюджетные "однушки" для аренды можно найти Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на малогабаритные квартиры растёт в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: аренда жилья, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии