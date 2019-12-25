Швеция потратит на военные нужды $11 млрд из-за "российской угрозы"

В Стокгольме опасаются "роста военных возможностей России в Балтийском регионе".

Парламент Швеции поддержал проект об увеличение военных расходов на 40%. Об этом сообщает издание Defense News.

По информации источника, причиной такого решение стало опасение в Стокгольме "роста военных возможностей России в Балтийском регионе". В проекте бюджета уточняется, что шведские власти предполагают рост российского военного потенциала в ближайшие десять лет.

Согласно принятому закону, к 2025 году объем оборонного бюджета Швеции увеличится до 89 млрд крон (около 11 млн долларов). Это самый большой процент увеличения финансирования в данной сфере с 1950-х годов.

Ранее Минобороны РФ показало загрузку в шахту ракеты комплекса "Авангард".

Фото: Pixabay.com