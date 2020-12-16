Минобороны РФ показало загрузку в шахту ракеты комплекса "Авангард"

Ракету УР-100Н УТТХ перевезли на транспортировщике к месту установки.

Министерство обороны РФ опубликовало в своем YouTube-канале видео загрузки новейшей ракеты комплекса "Авангард" в шахтную пусковую установку в Оренбургской ракетной дивизии.

На видео показали, как межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ перевозят на транспортировщике к месту установки. Также продемонстрировали открытие защитной крышки шахтной пусковой установки и перекладку ракеты на установщик.

Ракетный комплекс "Авангард" должен дополнить Ракетные войска стратегического назначения РФ и расширить их оснащение. Он также создаст условия для дальнейшего развития в области обороны.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о создании супертяжелой ракеты.

Видео: YouTube / Минобороны России