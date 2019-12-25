Рогозин заявил о создании супертяжелой ракеты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Facebook о создании новой супертяжелой ракеты "Ангара-А5В".
Рогозин отметил, что она будет мощнее "Протона" в два раза и сможет решать все задачи российской космонавтики до 2032 года. Он также заявил, что Роскосмос подходит к своему детищу с прицелом на среднесрочную перспективу.
Ракета "Ангара-А5В" сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой около 200 километров 37 тонн груза. "Протон" в последних модификациях способен доставить на эту же высоту около 23 тонн.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о "нервном космическом срыве" у американцев.
Фото: Pixabay.com
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