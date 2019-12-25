Швеция получит от США гарантии безопасности на период рассмотрения заявки в НАТО

Анн Линде провела встречу с Энтони Блинкеном.

Швеция получит от США гарантии безопасности на период подачи и рассмотрения заявки в НАТО. Соответствующее заявление сделала в эфире местного телеканала SVT министр по внешней политике Анн Линде. Она выступила по завершению рабочей встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. При этом чиновница добавила, что не может раскрывать детали общения с иностранным гостем.

Я беседовала с Энтони Блинкеном и рядом сенаторов, ответственных за эти вопросы, и что США очень заинтересованы в присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Анн Линде, глава МИД Швеции

В МИД Швеции добавили, что на территории Арктики и Балтийском регионе при условии вступления страны в НАТО сформируется благоприятная обстановка с точки зрения политики безопасности. По мнению Линде, настоящие гарантии стране может дать только статус участника военного альянса. В качестве примера она привела ситуацию на Украине. Она заметила, что Киев не успел присоединиться к союзу, хотя и получает поддержку НАТО без конкретных гарантий.

Президент Хорватии обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Фото и видео: