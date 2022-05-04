Президент Хорватии обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович обещал наложить право вето на блокирование вступления Финляндии и Швеции в состав Североатлантического военного альянса. Такое заявление глава государства сделал в общении с местными журналистами. Политик добавил, что вопрос будет подниматься на летнем саммите НАТО, который запланирован на 28-30 июня в Мадриде.
Я, как президент страны, представляющий Хорватию на саммите НАТО, наложу вето на приглашение, если это будет на таком уровне.
Зоран Миланович, президент Хорватии
Лидер страны выразил неуверенность в том, что сможет реально повлиять на ситуацию, если официальное приглашение для Хельсинки и Стокгольма будет направлено на более низком политическом уровне.
Байден поддерживает желание Финляндии вступить в НАТО.
Фото и видео: YouTube / Večernji list
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