Президент Хорватии обещал наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Зоран Миланович объяснил, в каком случае не сможет повлиять на ситуацию.

Президент Хорватии Зоран Миланович обещал наложить право вето на блокирование вступления Финляндии и Швеции в состав Североатлантического военного альянса. Такое заявление глава государства сделал в общении с местными журналистами. Политик добавил, что вопрос будет подниматься на летнем саммите НАТО, который запланирован на 28-30 июня в Мадриде.

Я, как президент страны, представляющий Хорватию на саммите НАТО, наложу вето на приглашение, если это будет на таком уровне. Зоран Миланович, президент Хорватии

Лидер страны выразил неуверенность в том, что сможет реально повлиять на ситуацию, если официальное приглашение для Хельсинки и Стокгольма будет направлено на более низком политическом уровне.

Байден поддерживает желание Финляндии вступить в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Večernji list