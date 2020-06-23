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Схватка полуголого россиянина с полицейскими попала на видео

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В Москве мужчина оказал сопротивление полиции, приехавшей на вызов соседей.

Схватка полуголого россиянина с полицейскими попала на видео. Ролик опубликовали представители Telegram-канала LifeShot. Они рассказали, что в Москве местный житель оказал сопротивление при попытке задержания. К нему домой приехали три представителя закона. Их вызвали соседи буйного гражданина. Они заявили, что он избивает мать.

На кадрах видно, что три полицейских пытаются сломать дверь в квартиру. На них из-за входной двери выскочил полураздетый бородатый мужчина. Он начал размахивать руками и расталкивать правоохранителей. Однако полиции удалось  окружить дебошира и вытолкнуть его в коридор. Там его прижали к стене и надели на руки наручники.

В настоящее время подозреваемый задержан. За потасовку с полицией ему может грозить заключение.

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Видео: Telegram/ LifeShot

Теги: lifeshot, драка, москва, потасовка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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