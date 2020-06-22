Сотрудник ФСО обработал ручку автомобиля санитайзером перед тем, как из машины вышел президент РФ.

Санитарная обработка автомобиля Владимира Путина попала на видео. Журналисты Telegram-канала LifeShot опубликовали ролик, на котором черный автомобиль президента РФ бережно дезинфицируется представителем Федеральном службы охраны. Сотрудник ФСБ обработал ручку дверцы транспортного средства при помощи санитайзера перед тем, как из машины вышел глава государства.

Известно, что видеозапись сделана около главного храма Вооруженных сил России. Владимир Путин участвовал в торжественной церемонии открытия вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби.

Видео: Telegram/ LifeShot