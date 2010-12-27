Петербурженку будут судить за поножовщину в детском саду

Женщина несколько раз ударила ножом другую маму.

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении петербурженки, устроившей поножовщину на территории детского сада. Женщина напала на другую мамочку и нанесла ей более восьми ударов ножом по голове и лицу. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области.

Петербурженки сошлись в схватке утром 5 февраля. Дети обоих женщин посещают детсад №45 в Адмиралтейском районе. Поводом для конфликта стало то, что потерпевшая исключила другую мамочку из родительского чата в WhatsApp. По словам пострадавшей, в ответ посыпались угрозы, которые переросли в поножовщину. Участниц драки не остановило даже то, что в этот момент они находились на территории дошкольного учреждения.

В Мариинской больнице у потерпевшей зафиксировали множественные колото-резаные раны головы. Они были нанесены перочинным ножом. Нападающую обвиняют в преступлении, совершенном по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП по СПб