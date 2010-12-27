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В пышечной на Большой Конюшенной завязалась драка из-за украденного "Айфона"
Сегодня, 6:23
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lesjasap

В пышечной на Большой Конюшенной завязалась драка из-за украденного "Айфона"

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Иностранка привлекла внимание общественности, закричав о преступлении.

В Центральном районе Петербурга в местной пышечной туристка из Китая чуть не лишилась дорогостоящего телефона. Трое злоумышленников попытались украсть у девушки "Айфон", но жертва оказалась не так проста.

Пострадавшая заметила пропажу дорогостоящего гаджета и подняла крик в заведении. Несколько человек кинулись на помощь, но в результате благие намерения превратились в потасовку. Инцидент произошел на Большой Конюшенной улице. Разнять конфликтующие стороны попыталась буфетчица, но сотруднице не удалось остановить драку. В результате на место прибыли оперативники. Преступники решили не рисковать и отдали китаянке телефон, скрывшись из пышечной до приезда полиции.

Фото: Piter.tv

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Теги: айфон, большая конюшенная улица, китай, кража, пышечная, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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