В пышечной на Большой Конюшенной завязалась драка из-за украденного "Айфона"

Иностранка привлекла внимание общественности, закричав о преступлении.

В Центральном районе Петербурга в местной пышечной туристка из Китая чуть не лишилась дорогостоящего телефона. Трое злоумышленников попытались украсть у девушки "Айфон", но жертва оказалась не так проста.

Пострадавшая заметила пропажу дорогостоящего гаджета и подняла крик в заведении. Несколько человек кинулись на помощь, но в результате благие намерения превратились в потасовку. Инцидент произошел на Большой Конюшенной улице. Разнять конфликтующие стороны попыталась буфетчица, но сотруднице не удалось остановить драку. В результате на место прибыли оперативники. Преступники решили не рисковать и отдали китаянке телефон, скрывшись из пышечной до приезда полиции.

Фото: Piter.tv