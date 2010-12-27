На петербурженку напали с ножом в детском саду: ей нанесли 8 ударов ножом

Угрозы одной из мам переросли с удары холодным оружием по голове оппонентки.

В Адмиралтейском районе на территории детского сада на петербурженку напала "неадекватная мамаша" с ножом. Женщина восемь раз ударила пострадавшую холодным оружием. Об этом в социальных сетях рассказала жертва инцидента.

Местная жительница отметила, что злоумышленница водит собственного ребенка в ту же группу, что и она. После нападения, преступницу задержали. Однако, заводить уголовное дело оперативники не торопятся: дело является ЧП, так как произошло на территории детского учреждения. В настоящее время пострадавшая разыскивает свидетелей, так как видеокамеры не захватили сам момент нападения.

Барышню задержали. Нож, который она успела вытереть, что говорит о ее запланированных мотивах, изъяли, но полиция не торопится возбуждать уголовное дело, так это детский сад. Это ЧП. Отсутствие камер. Небезопасность детей. Отсутствие свидетелей объясняет ситуацию пострадавшая

Стоит добавить, что конфликт между женщинами возник из-за того, что одну из родительниц удалили из общего чата, созданного в мессенджере WhatsApp. Затем в адрес жертвы посыпались угрозы. После нападения жертва обратилась за помощью в травмпункт.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб