Петербуржца осудят за сделанный вручную кастет

Холодное оружие мужчина хранил при себе почти два года.

Уголовное дело о незаконном изготовлении холодного оружия рассмотрят в мировом судебном участке №295 Центрального района Петербурга. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, фигурантом дела стал местный житель.

По версии дознания, во время учебы в Бегуницком агротехническом колледже обвиняемый изготовил из подручных средств кастет. Подпольные работы велись один месяц – в период с 10 декабря 2018 по 6 января 2019 года. Получившееся оружие мужчина хранил при себе до момента задержания в ноябре 2020 года на площади Восстания.

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