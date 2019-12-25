  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неизвестный на "БМВ" обстрелял машину санитара на Кантемировском мосту
Сегодня, 11:32
142
nadezhda_sib

Неизвестный на "БМВ" обстрелял машину санитара на Кантемировском мосту

0 0

Со слов потерпевшего, он не знаком со стрелком.

Неизвестный обстрелял "Рено" при въезде на Кантемировский мост 30-го января. Злоумышленник передвигался на "БМВ 520", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся от гражданина 1974-го года рождения поступило в полицию днем в субботу. Потерпевший работает санитаром в мединституте. По словам заявителя, незнакомец сделал несколько выстрелов по его иномарке. Они были произведены из предмета, похожего на пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают. 

Фото: Piter.TV

Теги: водители, выстрел, кантемировский мост, пневматическое оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии