Неизвестный на "БМВ" обстрелял машину санитара на Кантемировском мосту

Со слов потерпевшего, он не знаком со стрелком.

Неизвестный обстрелял "Рено" при въезде на Кантемировский мост 30-го января. Злоумышленник передвигался на "БМВ 520", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся от гражданина 1974-го года рождения поступило в полицию днем в субботу. Потерпевший работает санитаром в мединституте. По словам заявителя, незнакомец сделал несколько выстрелов по его иномарке. Они были произведены из предмета, похожего на пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленника разыскивают.

Фото: Piter.TV