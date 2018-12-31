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Из Финляндии в Петербург пытались перевести холодное оружия
Сегодня, 16:33
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Cherepanov

Из Финляндии в Петербург пытались перевести холодное оружия

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Партию контрабанды задержали на границе.

В четверг, 1 августа сотрудники Выборгской таможни и Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали партию контрабандных кортиков и сабель. Оружие привезли с территории Финляндии, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Контрабанду нашли в обшивке автомобиля Ford. Из нее извлекли шесть кортиков и три сабли, которые отправили на экспертизу. По ее результатам будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ленобласти подросток вместе со своим приятелем угнал Infiniti своей матери.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

 

Теги: выборгская таможня, контрабанда из финляндии, холодное оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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