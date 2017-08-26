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Шварценеггер прокатился на личном танке с тяжелобольным подростком

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Легенда Голливуда поучаствовал в благотворительном проекте и исполнил мечту 15-летнего парня.

Знаменитый актер и политик Арнольд Шварценеггер покатал на своем танке серьезно больного ребенка.

"Железный Арни" поучаствовал в благотворительном проекте Make-A-Wish. Он исполнил мечту 15-летнего Логана Декера, который болеет наследственным заболеванием муковисцидозом.

Шварценеггер встретился с подростком и посадил его за руль танка M47 Patton, который есть у актера уже полтора десятка лет. Легендарный герой боевиков также показал Логану личный парк военной техники и беседовал с ним.

В кинопрокат вышла обновленная версия одного из самых известных фильмов со Шварценеггером — "Терминатор 2: Судный день". Он отличается не только улучшенным качеством изображения, но и 3D-форматом. 

Видео: youtube.com / Inside Edition

Теги: арнольд шварценеггер , больной ребенок , звезда благотворительность , шварценеггер танк
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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