Шварц встретился с болельщиками "Динамо" перед уходом из клуба

Немецкий специалист работал в клубе с октября 2020 года.

Болельщики московского "Динамо" встретились с тренером Сандро Шварцем перед его уходом из клуба.

Группа активной поддержки бело-голубых попрощалась с немецким специалистом. Они скандировали "Danke Сандро Шварц" и качали тренера на руках. Тот не смог сдержать слезы.

Напомним, Сандро Шварц работал в "Динамо" с октября 2020 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России по итогам сезона 2021/22, а также вышла в финал Кубка России, в котором уступила "Спартаку" со счетом 1:2.

Ранее экс-тренер "Зенита" объяснил причину поражения "Динамо" в финале Кубка России.

Фото: fcdm.ru