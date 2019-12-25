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Экс-тренер "Зенита" объяснил причину поражения "Динамо" в финале Кубка России
Сегодня, 14:28
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Экс-тренер "Зенита" объяснил причину поражения "Динамо" в финале Кубка России

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Эксперт отметил, что у команды была провальная концовка сезона.

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт объяснил причину поражения "Динамо" в финале Кубка России по футболу против "Спартака". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, обе команды показали свой максимальный уровень. Он также отметил, что для "Спартака" это был последний шанс что-то выиграть в провальном сезоне. Также Рапопорт отметил, что у "Динамо" вышла провальная концовка сезона. Он считает, что команда сдала функционально, и это было заметно по ходу финала.

Может быть, психология молодых, которые почувствовали, что они вышли на более высокий уровень, а пока говорить об этом рано.

Борис Рапопорт, экс-тренер "Зенита"

Напомним, "Спартак" завоевал Кубок России, обыграв в финале "Динамо" со счетом 2:1.

Ранее мы сообщали, что футболисты "Спартака" спели песню "Знаешь ли ты" в автобусе.

Фото: fcdm.ru

Теги: борис рапопорт, кубок россии по футболу, фк динамо, фк спартак
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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