Экс-тренер "Зенита" объяснил причину поражения "Динамо" в финале Кубка России

Эксперт отметил, что у команды была провальная концовка сезона.

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт объяснил причину поражения "Динамо" в финале Кубка России по футболу против "Спартака". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, обе команды показали свой максимальный уровень. Он также отметил, что для "Спартака" это был последний шанс что-то выиграть в провальном сезоне. Также Рапопорт отметил, что у "Динамо" вышла провальная концовка сезона. Он считает, что команда сдала функционально, и это было заметно по ходу финала.

Может быть, психология молодых, которые почувствовали, что они вышли на более высокий уровень, а пока говорить об этом рано. Борис Рапопорт, экс-тренер "Зенита"

Напомним, "Спартак" завоевал Кубок России, обыграв в финале "Динамо" со счетом 2:1.

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Фото: fcdm.ru