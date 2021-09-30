Шварц рассказал, кто может помешать "Зениту" выиграть РПЛ

Он также считает, что у команды есть игроки высокого класса.

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц назвал главного конкурента "Зенита" в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем 10-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".

В нынешнем сезоне РПЛ сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, набрав 23 очка в девяти матчах. "Динамо" занимает второе место с показателем 19 очков. Ближайшая очная встреча команд в рамках чемпионата России пройдет 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена"

Основной конкурент "Зенита" - он сам. У этой команды игроки высокого класса. Если они не будут отдавать инициативу соперникам... "Зенит" может быть конкурентом только для самого себя. Сандро Шварц, главный тренер "Динамо"

Ранее мы сообщали, что "Зенит" разгромил шведский "Мальмё" в матче Лиги чемпионов.

Видео: YouTube / Динамо Москва