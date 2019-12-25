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У территории Шуваловского карьера создадут новое общественное пространство
Сегодня, 15:14
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У территории Шуваловского карьера создадут новое общественное пространство

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Проект благоустройства был выбран в результате конкурса. Комиссия остановилась на концепции с веломаршрутами и "парком семейного отдыха с хвостатыми".

По просьбам жителей Приморского района, власти Петербурга решили заняться благоустройством территории у Шуваловского карьера. Лучшую концепцию общественного пространства выбрали в результате конкурса. Об этом сообщил городской Комитет по градостроительству и архитектуре.

За право на воплощение своего проекта боролись урбанисты, ландшафтные архитекторы, социологи и дизайнеры. Комиссия выбрала концепцию "Шуваловские берега" команды "Удачный проект". Её авторы предусмотрели зоны для активного и спокойного отдыха в рамках единого пространства. Помимо стандартных пешеходных дорожек и велотрасс, в концепцию вписан уникальный для города "парк семейного отдыха с хвостатыми", оборудованный специально для отдыха с питомцами.

 

 

Техническое задание на создание проекта начнут разрабатывать уже в скором времени. Точные сроки благоустройства ведомство не указывает. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербурге бывший завод "Ригель" станет общественным пространством.

Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга (Концепция "Шуваловские берега", команда "Удачный проект"

Теги: общественное простанство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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