В Петербурге бывший завод "Ригель" станет общественным пространством

Окончательную концепцию будущего пространства еще не утвердили.

В бывшем здании завода "Ригель" откроется общественно-деловое пространство "Ре: Карповка" по улице Даля. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на председателя своета директоров ГК "Бестъ" Андрея Лушникова.

Окончательную концепцию будущего пространства еще не утвердили. Известно, что в проект инвестируют порядка 2 млрд рублей. На первом этаже площадью 15,5 тыс. кв. м откроются кафе и рестораны.

В марте здание на улице Даля выкупили на торгах. Его приобрёл ООО "Электрон" за 995 млн рублей. Компания принадлежит Сергею Тихомировку, Ольге Маневич и Андрею Лушникову.

Фото: citywalls

