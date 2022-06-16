Глава ВЭБ.РФ сообщил о том, что следует ориентироваться на новую экономическую модель развития страны.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики. Информацией специалист поделился на конференции "Российский финансовый сектор в новых условиях", выступая в рамках Петербургского международного экономического форума. По мнению эксперта, показатель должен быть около 70 рублей за доллар США, а ключевая ставка от Центробанка закрепиться на уровне 7,5%. Он призвал регулятор отказаться от идеи опустить планку по снижению инфляции до 4% к 2024 году.

Мне представляется, что с курсом 70 и ключевой ставкой 7,5% мы в состоянии в спокойном режиме стартовать. Под эту модель нужно подстраивать и ключевую ставку, и говорить об инфляции. Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ

По словам эксперта, российская денежно-кредитная политика должна отталкиваться от новой экономической модели, которую властям страны все еще предстоит построить. Шувалов считает, что общество будет в ближайшие годы развиваться по новой схеме.

Решение о присоединении ДНР к России будет после завершения спецоперации.

Фото и видео: ТАСС