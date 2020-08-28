Политик заявил, что единственным государственных языком республики должен быть белорусский.

Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Шушкевич подчеркнул, что у Белоруссии нет противостояния с Россией. При этом, он считает, что государственный язык должен быть один – белорусский.

Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. - Станислав Шушкевич, экс-глава Верховного совета Белоруссии

Он добавил, что угрозы над русским языком нет, а вот белорусский язык имеет только одну родину. По словам политика, другой родины у него не будет. Он также понимает, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет "довольно сложным и длительным".

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Видео: YT / И Грянул Грэм