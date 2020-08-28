Президент заявил, что эти выборы станут самыми важными в истории США.

Президент США Дональд Трамп назвал демократов "радикальным движением", разрушающим американский образ жизни. Об этом он заявил на съезде республиканцев.

Глава государства подчеркнул, что президентские выборы покажут, "спасем ли мы американскую мечту или позволим социалистам разгромить дорогую нам судьбу нашей страны". Трамп уточнил, что каждый голос важен.

Ваш голос решит, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его разрушить. - Дональд Трамп, президент США

Трамп уверен, что его соперник Джо Байден – не спаситель американской души, а уничтожитель американских рабочих мест. Действующий президент обвинил Байдена в том, что он вел "бесконечные" войны за рубежом. По мнению Трампа, демократы видят в США "полную зла страну, которую надо наказать".

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Видео: YT / Fox News