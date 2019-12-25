Шушкевич призвал Лукашенко уйти в отставку

Он отметил, что в стране нет экономической политики.

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич призвал Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом рассказывает радиостанция "Говорит Москва".

Он незаконным образом уже не один срок удерживает президентскую власть. Станислав Шушкевич, экс-глава республики Беларусь

Он отметил, что в стране нет экономической политики, а есть кадры, "которые решают всё". По мнению Шушкевича, эти "кадры" заигрались, поэтому у республики огромная задолженность.

Также Шушкевич признался, что удивился количеству протестующих на улицах. Он заявил, что белорусский народ преодолел страх.

Ранее мы писали, что Лукашенко отказался проводить новые выборы до того, как его убьют.