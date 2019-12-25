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Лукашенко отказался проводить новые выборы до того, как его убьют
Сегодня, 12:40
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matveyvn

Лукашенко отказался проводить новые выборы до того, как его убьют

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Работники предприятия заявили, что прошедшие выборы президента прошли нечестно.

Александр Лукашенко отказался проводить новые выборы до того, как его убьют. Заявление он сделал во время встречи с бастующими рабочими "Минского завода колесных тягачей".

Работники предприятия заявили, что прошедшие выборы президента прошли нечестно и были фальсифицированы. Лукашенко спросил у собравшихся — хотят ли они справедливых выборов.

Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Александр Лукашенко

Ранее мы писали, что рабочие МЗКТ на встрече с Лукашенко кричали ему "Уходи".

Теги: белоруссия, лукашенко, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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