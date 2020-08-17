Рабочие МЗКТ на встрече с Лукашенко кричали ему "Уходи"

Он заявил, что новые выборы в республике пройдут только если его убьют.

Рабочие МЗКТ на встрече с Александром Лукашенко кричали ему "Уходи". Соответствующее видео появилось в телеграм-канале Nexta.

В ответ на крики толпы Александр Лукашенко сказал следующее:

Спасибо! Отвечаю вам на этот вопрос. Можете ещё покричать. Александр Лукашенко

По его словам, он никогда не пойдёт на то, чтобы сделать "что-то под давлением", поэтому никаких новых выборов не будет. Также он отметил, что через полгода не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа.

За полгода мы уничтожим все.

После Лукашенко заявил, что новые выборы в республике пройдут только если его убьют.

— Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?

— Да!

— Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Отметим, что Лукашенко встретился только с небольшой частью бастующих рабочих. Возле проходной МЗКТ собрались тысячи граждан и рабочих с других предприятий.

Ранее мы писали, что руководство БелАза заперло рабочих в цехах.

Видео: Telegram/NEXTA Live