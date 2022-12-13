Артист считает, что может сам решать свои проблемы.

Российский артист Шура разъяснил, почему не ходит к психологам. В эфире YouTube-проекта "Алена, блин! Посидим" на канале Super исполнитель заметил, что не любит обсуждать собственные проблемы с посторонними людьми, так как способен их решать сам. за счет использования доступной в широком доступе необходимой информации в Интернете. Звезда шоу-бизнеса заметил, что иногда психологи обращаются к нему за советом и уже он помогает им решить вопросы. По мнению артиста, подобные эксперты не в праве говорить людям о том, как жить, если сами еще не разобрались в себе.

Певец Шура рассказал о том, как Алла Пугачева поругала его из-за выбитых зубов.

Фото и видео: YouTube / Super

