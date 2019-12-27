Валерий Шубарев награжден знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом"

Шубареву исполнилось 80 лет.

Председатель совета директоров ОАО "Авангард" Валерий Шубарев награжден почетным знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом". Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Смольного. Сегодня Шубарев отметил свое 80-летие.

По словам губернатора Александра Беглова, благодаря труду, в том числе Шубарева, Петербург развивается как крупнейший центр высокотехнологичной промышленности и науки. Также глава города напомнил, что с именем Шубарева связан ряд открытий в области электроники, которые успешно используются в производстве. ОАО "Авангард" является одним из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности в стране.

Ранее мы писали, что глава ВТБ Костин награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом".

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