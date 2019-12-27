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Валерий Шубарев награжден знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом"
Сегодня, 21:01
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Валерий Шубарев награжден знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом"

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Шубареву исполнилось 80 лет.

Председатель совета директоров ОАО "Авангард" Валерий Шубарев награжден почетным знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом". Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Смольного. Сегодня Шубарев отметил свое 80-летие. 

По словам губернатора Александра Беглова, благодаря труду, в том числе Шубарева, Петербург развивается как крупнейший центр высокотехнологичной промышленности и науки. Также глава города напомнил, что с именем Шубарева связан ряд открытий в области электроники, которые успешно используются в производстве. ОАО "Авангард" является одним из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности в стране. 

Ранее мы писали, что глава ВТБ Костин награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом".

Фото: 

Теги: валерий шубарев, за заслуги перед петербургом, почетный знак
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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