Валерий Шубарев награжден знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом"

Председатель совета директоров ОАО "Авангард" Валерий Шубарев награжден почетным знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом". Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Смольного. Сегодня Шубарев отметил свое 80-летие.
По словам губернатора Александра Беглова, благодаря труду, в том числе Шубарева, Петербург развивается как крупнейший центр высокотехнологичной промышленности и науки. Также глава города напомнил, что с именем Шубарева связан ряд открытий в области электроники, которые успешно используются в производстве. ОАО "Авангард" является одним из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности в стране.
Ранее мы писали, что глава ВТБ Костин награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом".
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