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Штурм Африна стал местью Турции за теракты курдских боевиков
Сегодня, 13:31
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Butenko
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Штурм Африна стал местью Турции за теракты курдских боевиков

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Накануне ВС Турции штурмом взяли сирийский Африн. Эксперты пытаются понять, для чего этот шаг нужен Анкаре.

Взятие сирийского Африна войсками Турции стало местью за террористическую деятельность курдских бандформирований в этом государстве. Об этом сообщают "Народные новости" со ссылкой на своих экспертов. 

Издание отмечает, что штурм Африна прошел без жесткого сопротивления и кровопролития. По данным СМИ, мирные жители и часть отрядов народной самообороны покинули город накануне. Так что оперция "Оливковая ветвь" обошлась без резни и особых проявлений жестокости.

Экспертное сообщество связывает атаку Турции на сирийский регион с их сложными отношениями с курдским народом. В Турции называют операцию "борьбой с терроризмом". "Народные новости" напомнили, что курдские боевики действительно провели за последние годы несколько десятков террористических актов на территории Турции. В их числе атаки на Стамбул и Ширнак, в которых погибали 44 и 29 человек.

Фото: Народные новости

Теги: африн , мировые новости , новости мира , сирия
Категории: Мировые новости

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