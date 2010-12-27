Штурм Африна стал местью Турции за теракты курдских боевиков

Накануне ВС Турции штурмом взяли сирийский Африн. Эксперты пытаются понять, для чего этот шаг нужен Анкаре.

Взятие сирийского Африна войсками Турции стало местью за террористическую деятельность курдских бандформирований в этом государстве. Об этом сообщают "Народные новости" со ссылкой на своих экспертов.

Издание отмечает, что штурм Африна прошел без жесткого сопротивления и кровопролития. По данным СМИ, мирные жители и часть отрядов народной самообороны покинули город накануне. Так что оперция "Оливковая ветвь" обошлась без резни и особых проявлений жестокости.

Экспертное сообщество связывает атаку Турции на сирийский регион с их сложными отношениями с курдским народом. В Турции называют операцию "борьбой с терроризмом". "Народные новости" напомнили, что курдские боевики действительно провели за последние годы несколько десятков террористических актов на территории Турции. В их числе атаки на Стамбул и Ширнак, в которых погибали 44 и 29 человек.

Фото: Народные новости