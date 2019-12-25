Штукатурка обвалилась с дома в переулке Щербакова

Обошлось без пострадавших.

Во вторник, 29 марта, с дома в переулке Щербакова обвалилась штукатурка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по фотографиям, с верхних этажей здания обрушилась часть штукатурки. Куски фасада упали на тротуар, обошлось без пострадавших.

Днем ранее Piter.tv публиковал видео, где произошел подобный инцидент на Варшавской улице в доме №6. На девушку обрушилось сразу несколько плиток, которые отклеились от стены здания. По словам очевидцев, пострадавшую забрала реанимация.

Видео: с дома на Ленсовета упал кусок балкона. По словам очевидца, кроме машины никто не пострадал.

Фото: Telegram / Мегаполис