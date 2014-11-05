За 2022 год петербуржцы получили более млрд рублей штрафов за неуплату парковки

Как отметил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, доходы бюджета от оплаты платных парковочных мест за этот период составили 857 млн рублей.

За сутки режим платной парковки в Северной столице нарушают около 1 тыс. водителей. В 2022 году было оформлено 365 тыс. штрафов на тех, кто оставил машину в платной зоне, не расплатившись. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Штрафов в этом году выписали больше 365 тыс. на сумму более одного миллиарда рублей. В 2021 году было более 105 тыс. постановлений на сумму около 315 млн рублей. Все поступившие средства в полном объеме направлены в городской бюджет. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Также Поляков подчеркнул, что за год бюджет Петербурга получил 857 млн рублей доходов от оплаченных парковочных мест. Цифра превысила показатели 2021 года в 4 раза. По совам вице-губернатора, в казну Северной столицы направляются все средства, вырученные от услуги. В дальнейшем эти деньги идут на строительство соцобъектов и дорог, благоустройство города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге представили прототип электрокроссовера.

Фото: Piter.TV