Сотрудники Смольного смогут штрафовать за отсутствие у пассажира маски в транспорте

Теперь государственным органам надо определиться, кто именно будет уполномочен выписывать штрафы.

Губернатор Петербурга наделил представителей районных администраций и представителей комитета по транспорту полномочиями штрафовать горожан за отсутствие маски в общественном транспорте. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовых актов.

Ведомствам предстоит определить должностных лиц, которые будут составлять протоколы об административных правонарушениях. Это необходимо сделать до 26 октября.

Такие же полномочия есть у сотрудников комитета по вопросам правопорядка и безопасности, комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Усиленный контроль начнется с 26 октября. Сейчас в Петербурге создают мобильные группы для контроля за соблюдением стандартов безопасности.

Фото: Piter.TV