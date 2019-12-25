В Петербурге создают мобильные группы для контроля за соблюдением стандартов безопасности

Они приступят к работе со следующей недели.

В Петербурге формируют контрольно-надзорные группы, которые будут проверять соблюдение стандартов безопасности в городе. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Группы будут сформированы на базе районных администраций. Они приступят к проверкам со следующей недели. Елин отметил, что ввести карантин нельзя, так как это приведет к тотальному обрушению экономики.

Контрольно-надзорные группы будут ежедневно проверять соблюдение предпринимателями стандартов безопасный деятельности и контролировать обстановку в районе. Также в них войдут сотрудники профильных комитетом, Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Прежде всего проверки будут проходить в объектах торговли, общественного питания, местах большого скопления людей, в частности в транспорте. При отсутствии QR-кода безопасной деятельности на первый раз нарушителя ждет предупреждение, на второй раз ― штраф, на третий ― приостановка деятельности.

Ранее Беглов сообщил о том, что "уговоры и предупреждения закончились".

Фото: Piter.TV