Беглов сообщил о том, что "уговоры и предупреждения закончились"

Эпидемиологическая ситуация вынуждает ужесточить контроль.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением стандартов безопасности деятельности. По его словам, время уговоров и предупреждений закончилось, передала пресс-служба вице-губернатора города Евгения Елина.

С 26 октября будем принимать самые жесткие меры в отношении организаций, которые не выполняют стандарты безопасной деятельности. Ситуация требует дисциплины и ответственности от всех петербуржцев. Следование простым правилам позволит нам не приостанавливать работу организаций, как весной. сказал Елин.

На данный момент сохраняется шанс, что удастся избежать "тотальных закрытий".

Со следующей недели проверки будут проводить чаще и задействовать в этом больше сотрудников. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом и несоблюдением некоторых предприятий предписанных им правил.

Также стало известно о том, что с 29 ноября запрещена работа кафе и ресторанов по ночам.

Фото: Piter.TV