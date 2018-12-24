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Жилищная инспекция выписала за плохую уборку кровель штрафов на 36 млн рублей
Сегодня, 11:34
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Rybka123

Жилищная инспекция выписала за плохую уборку кровель штрафов на 36 млн рублей

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В общей сложности аудиторы изучили качество очистки города по 7 638 адресам.

Государственная жилищная инспекция Петербурга выявила нарушения по чистке кровель почти на двух тысячах проверенных адресов. С первого декабря 2018 года надзорное ведомство выписало административных штрафов на 36 миллиона рублей. Возбуждено 222 административных дел.

В общей сложности аудиторы изучили качество очистки города по 7 638 адресам. В Петербурге обнаружено 1 827 нарушений со стороны коммунальных служб, ответственных за уборку снега с крыш.

По результатам проверок в администрации районов направлено 99 писем и 825 предписаний об устранении выявленных нарушений.

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Фото: Piter.tv

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Теги: государственная жилищная инспекция, чистка кровель, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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