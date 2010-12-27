В Петербурге до конца лета введут новые ограничения движения

Речь идет Петроградском и Колпинском районах.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения.

По данным ведомства, С 16 марта по 19 апреля движение будет закрыто по улице Красного Курсанта (от Корпусной ул. до Большого пр. П.С.). На участке будут проводится работы по прокладке электрокабеля.

Также с 16 марта по 28 июня автомобилистам нельзя будет проехать по Колпинскому шоссе (от Московского шоссе до Северской ул.). На дороге будут проводится работы по размещению временного ограждения.

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